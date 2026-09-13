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"Фони" тормозят фенове

"Фони" тормозят фенове

София. Доскоро единственото, което можеше да дразни на рок концерти, бяха подпийнали и непокорни меломани. Но новата досада са така наречените смартфо...

01 март | 10:05
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