Рок от Италия разигра жители и гости на Разлог
Страхотен купон с рок музика отекна в близките на Разлог планини – Рила и Пирин, в съботната вечер. Италианската рок програма събра под открито небе х...
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Страхотен купон с рок музика отекна в близките на Разлог планини – Рила и Пирин, в съботната вечер. Италианската рок програма събра под открито небе х...
Благоевград. Рокът е велика музика и може да брани важни каузи. Това твърдят жителите на разложкото село Елешница. Концерт на 7 рок банди ще има в сел...
Елешница. Село Елешница започва месец юли с рок концерт. „Рок Елешница" е дългоочаквано музикално събитие за всички фенове на великата музика. На 4 и...
София. Доскоро единственото, което можеше да дразни на рок концерти, бяха подпийнали и непокорни меломани. Но новата досада са така наречените смартфо...