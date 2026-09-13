Това лято Банско ще ви изненада – вижте най-очакваните събития на сезона
Всяка седмица градът предлага различно преживяване
Следете всички новини, анализи и коментари за Рок Фест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всяка седмица градът предлага различно преживяване
Вместо рок фест догодина Каварна ще бъде домакин на Дни на руската култура. Това съобщиха от общината, като уточняват, че кметът Нина Ставрева е подпи...
Организаторите на тазгодишния Каварна рок фест – Bulgarian Live Music и община Каварна информират, че предлагат невероятни облекчения за феновете на р...
Добрич. Българският букмейкър "Еврофутбол" ще подари на един от феновете на рока чисто нов мотор "Harley Davidson" в първия ден на рок феста в Каварна...
Добрич. Феновете на рока ще могат да се радват това лято в рамките на традиционния Каварна рок фест на изпълненията на живо на китариста на Ozzy Osbou...
Благоевград. Рок и рафтинг ще вдигнат адреналина на стотици фенове на музиката и бързите спускания в речни води край Симитли и тази година. През юни щ...
Добрич. Топ жури от големи имена в рок музиката и публиката ще изберат победители в първия по рода си фестивал за млади рок банди, съобщиха организато...
Кърджали. След сериозна селекция от жури 8 млади непрофесионални групи от страната – Mneme, Klosh, Savage Ravage от София, Horrorscape от Благоевград...
Велико Търново. "Юрая Хийп" с Джон Лоутън ще направят уникален концерт пред паметника на Асеневци в края на тази седмица във Велико Търново. Грандио...
Каварна. Близо 30 000 души се очакват в двата дни на „Каварна Рок фест" 2013 г. Това съобщи за „Фокус" кметът на Каварна Цонко Цонев. На фестивала ще...