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Буфон към Ройс: Бръснеш ли се?

Буфон към Ройс: Бръснеш ли се?

"Борусия" плаши, обяви легендарен треньор на "Юве" Лидерът на "Ювентус" Джанлуиджи Буфон и този на "Борусия" Д Марко Ройс се скъсаха от майтапи преди...

23 февруари | 22:15
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