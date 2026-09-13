Ройс се похвали с малко котенце
Марко Ройс за пореден път се доказа като един от най-големите плейбои в немската Бундеслига. Звездата на "Борусия" Д се изфука с новото си завоевание...
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Марко Ройс за пореден път се доказа като един от най-големите плейбои в немската Бундеслига. Звездата на "Борусия" Д се изфука с новото си завоевание...
Ръководството на "Реал" (Мадрид) е започнало преговори с "Борусия" (Дортмунд) за Марко Ройс. Новината съобщава известният италиански журналист Танк...
"Борусия" плаши, обяви легендарен треньор на "Юве" Лидерът на "Ювентус" Джанлуиджи Буфон и този на "Борусия" Д Марко Ройс се скъсаха от майтапи преди...
Ротердам. Безпилотни товарни кораби може да се превърнат в реалност в рамките на десетилетие, според производителя "Ролс Ройс". ЕС от своя страна фин...