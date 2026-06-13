Уволниха водещ, сравнил Мишел Обама с маймуна
Водещ от американската испаноезична телевизия "Юнивижън" уволни бе уволнен заради това, че сравнил Мишел Обама с маймуна. Водещият Роднер Фигероа каза...
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Водещ от американската испаноезична телевизия "Юнивижън" уволни бе уволнен заради това, че сравнил Мишел Обама с маймуна. Водещият Роднер Фигероа каза...