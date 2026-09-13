Бащи протестираха за равни права след развода
София. Бащи от сдружение " Детство и с тати " протестираха пред Висшия съдебен съвет, докато там се гледаше жалбата на Севдалин Чандъров от Неделино с...
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София. Бащи от сдружение " Детство и с тати " протестираха пред Висшия съдебен съвет, докато там се гледаше жалбата на Севдалин Чандъров от Неделино с...
Ямбол. Мъж от Ямбол не може да върне сина си повече от година. Майката се самоубива и Агенцията за закрила на детето отнема момчето от бащата, съобщав...
Благоевград. Санданчанинът Костадин Тасев, който бе осъден на 12 г. затвор за блудство с малкия си син Сашко, вече е с отнети родителски права. Искане...
Враца. Майката на изтезавания Цецко от Враца Петя Григорова остана без родителски права и за петте си деца. Решението е на Районния съд. Това важи и з...
Геновева искала да ядоса таткото, може да й отнемат родителските права
След раздяла бившите половинки не ги допускат до децата им