Мугабе: Белите да си ходят
Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе призова останалите в страната бели фермери да отстъпят земята си на чернокожото население. "Ние казваме...
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Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе призова останалите в страната бели фермери да отстъпят земята си на чернокожото население. "Ние казваме...
Хараре. Новоизбраният президент на Зимбабве Робърт Мугабе настоя, че президентските избори са били свободни и честни, в първата си публична реч след п...
Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе спечели седми мандат, потвърдиха от избирателната комисия, на фона на твърдения за изборни измами, преда...
Правителството не допусна западни наблюдатели