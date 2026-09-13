Всичко за Робърт Мугабе

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Мугабе: Белите да си ходят

Мугабе: Белите да си ходят

Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе призова останалите в страната бели фермери да отстъпят земята си на чернокожото население. "Ние казваме...

04 юли | 12:37
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