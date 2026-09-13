Легендата Робер Пирес окачи бутонките
Бившата звезда на "Арсенал" и Франция Робер Пирес обяви официално края на състезателната си кариера на 42 години. Полузащитникът е играл още за "Мец"...
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Бившата звезда на "Арсенал" и Франция Робер Пирес обяви официално края на състезателната си кариера на 42 години. Полузащитникът е играл още за "Мец"...
До 2-3 години отборът на Пенев ще е класа, смята легендата Пирес
София. Легендата на световния футбол Фабио Капело представи купата на Шампионската лига в София като заяви, че България е една много приятна страна....