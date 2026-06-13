До 60% повече места за ръководители на полети
Планираме увеличение на работните места за ръководители на полети от 40-60%. Новите позиции ще бъдат отворени в периода 2015-2017 година след откриван...
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Планираме увеличение на работните места за ръководители на полети от 40-60%. Новите позиции ще бъдат отворени в периода 2015-2017 година след откриван...