Пациенти прибягват до нелегален внос на лекарство
Препаратът „Ривотрил" е иззет от българския пазар. Нелегалният внос на медикамента е единственият изход за хиляди пациенти в страната, пише руският са...
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Препаратът „Ривотрил" е иззет от българския пазар. Нелегалният внос на медикамента е единственият изход за хиляди пациенти в страната, пише руският са...
Изчезналото от аптечната мрежа лекартсво "Ривотрил" до няколко дни ще има заместител. Цената на заместващият медикамент ще скочи до около 10 лева и па...