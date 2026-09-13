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Банско в ритъма на джаза

Банско в ритъма на джаза

Джаз фестът в Банско – най-значимото лятно културно събитие в курортния град, бе официално открит в събота вечерта. Създателят на музикалната проява д...

09 август | 7:20
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