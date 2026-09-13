Ритъм 7/8 друса партиите
Чакат дали Слави ще развее кърпата, бъркат тактовете и се ритат
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Чакат дали Слави ще развее кърпата, бъркат тактовете и се ритат
Човекът е човек когато е на път! Но човешко ли е да се избиваме по пътищата по-ожесточено дори и от най-свирепите животни? Няма ден, в който новинарск...
Джаз фестът в Банско – най-значимото лятно културно събитие в курортния град, бе официално открит в събота вечерта. Създателят на музикалната проява д...
Празниците са тежко изпитание за тялото, а понякога и за духа, който би трябвало да се извиси, но не винаги му се получава. Независимо дали ще ги прек...