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Разпитаха Манчев в офиса му

Разпитаха Манчев в офиса му

София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев е бил разпитан днес сутринта в офиса си, веднага след като се е завърнал от чужбина...

25 септември | 15:32
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