НЕК развали консултантския договор за АЕЦ „Белене"
София. НЕК е развалила консултантския договор с „Уорли Парсънс" за АЕЦ "Белене", съобщи държавното дружество. Това се случва година и половина след р...
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София. НЕК е развалила консултантския договор с „Уорли Парсънс" за АЕЦ "Белене", съобщи държавното дружество. Това се случва година и половина след р...
София. След решението на Министерски съвет и Народното събрание за спирането на проекта „Белене", министърът на икономиката и енергетиката е трябвало...
София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев е бил разпитан днес сутринта в офиса си, веднага след като се е завърнал от чужбина...
Бизнесменът в Истанбул, връчват призовка на жена му
София. Собственикът на „Риск инженеринг" Богомил Манчев обяви, че страната „прави всичко необходимо", за да загуби арбитражното дело за АЕЦ „Белене"....
Няма решение на държавата за спиране на дейностите по „Белене", твърди Манчев