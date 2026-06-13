Експерт в РИОСВ-Бургас заплашван заради спрян строеж
Телефонна заплаха заради спрения строеж в Синеморец е получена от главния експерт в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас Детелина...
Следете всички новини, анализи и коментари за Риосв-Бургас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Телефонна заплаха заради спрения строеж в Синеморец е получена от главния експерт в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас Детелина...
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е забранила със заповед строителните работи на къмпинг "Юг". Тя е принудителна администрати...