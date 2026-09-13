Скандал край „Бутамята“
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
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"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Нелегален завод за птичи тор 4 месеца обгазява града Общинари, полиция и РИОСВ не могат да се преборят с Бумбала Ако скоро не сте посещавали Карноба...
Експерт от Хасково е новият директор на РИОСВ Бургас. 52-годишната Тонка Атанасова бе избрана за отговорния пост в понеделник, когато станаха ясни рез...
София. В сряда вечерта директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас Антоний Иванов е оттеглил решението си, с което разреши стро...