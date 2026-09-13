Ще познаете ли кой е единственият град извън Европа, който е бил столица на европейска държава
Името си страната дължи на дървото pau-brasil
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Името си страната дължи на дървото pau-brasil
Разполага със 70 000 места
Блесна с фланелката на любим играч
Рио де Жанейро. Огромна канализация се спука в квартал Кампо Гранде в западната част на Рио де Жанейро, като предизвика миницунами, което разруши къщи...
Шофьор обърка пътя и вкара Франциск в задръстване
Рио де Жанейро. Над 30 активисти и 20 полицаи са ранени при протести в Рио де Жанейро. В 11 града в Бразилия в понеделник са сепровели протестни акци...