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БГ кинаджии на риба в Рим

БГ кинаджии на риба в Рим

Дарина Павлова покани програмния директор на БНТ Севда Шишманова и Владо Пенев в "Асунта мадре", един от най-култовите ресторанти в Рим. Заведението,...

27 октомври | 21:05
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