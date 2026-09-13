БГ кинаджии на риба в Рим
Дарина Павлова покани програмния директор на БНТ Севда Шишманова и Владо Пенев в "Асунта мадре", един от най-култовите ресторанти в Рим. Заведението,...
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Дарина Павлова покани програмния директор на БНТ Севда Шишманова и Владо Пенев в "Асунта мадре", един от най-култовите ресторанти в Рим. Заведението,...
Рим. Шестима души са загинали и още трима са ранени при тежка катастрофа на магистрала недалеч от италианската столица Рим тази сутрин, съобщават свет...
Община Сандански възстанови пазара за роби от римско време, който е бил в село Склаве. Кметството реализира проект по Програма за развитие на селските...
Сандански. Жителите на санданското село Склаве и стотици гости станаха свидетели на уникална историческа възстановка по проект на община Сандански на...