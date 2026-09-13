Ивет Лалова с две победи в Риети
Българката е номер 1 на 100 и 200 м, Петър Пеев е втори на 100 м
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Българката е номер 1 на 100 и 200 м, Петър Пеев е втори на 100 м
Силно представяне направиха българските атлети в последния си старт за летния сезон в италианския град Риети, където се проведе турнира от сериите IAA...
Риети. Еврошампионката от Хелзинки 2012 Ивет Лалова финишира трета в спринта на 100 м на турнира в Риети (Ит), който е от последен за сезона от светов...
Лалова ще празнува сватбата си в уникално абатство в Италия, бивша резиденция на кардинал