Световният съвет по туризъм инспектира Созопол
Созопол. Представител на Световният съвет по туризъм и пътувания пристигна в понеделник в Созопол. Експертът Ричард Деймън ще инспектира в продължение...
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Созопол. Представител на Световният съвет по туризъм и пътувания пристигна в понеделник в Созопол. Експертът Ричард Деймън ще инспектира в продължение...