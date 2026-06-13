Рицарска стипендия за малки художници
Показват в Министерство на културата 150 творби на ученици Тамплиерите дават по 900 лв. на победителите в конкурса за детска рисунка Пет талантливи...
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Показват в Министерство на културата 150 творби на ученици Тамплиерите дават по 900 лв. на победителите в конкурса за детска рисунка Пет талантливи...