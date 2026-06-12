Тайната на Шанел
140 години след рождението на великата стилистка около нея витаят загадки
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140 години след рождението на великата стилистка около нея витаят загадки
Търгът е привлякъл около 500 онлайн купувачи от 25 страни
Пожар се разяри на последния етаж на прочутия хотел "Риц" в Париж. За щастие няма пострадали. Хотелът е в ремонт и не посреща гости. Полицията във фр...
В момента не се занимавам с нищо, написа Овчарова във Фейсбук Сексскандалът в Англия с Александра Овчарова, една от участничките в първото родно музи...
Милиардерите Баркли уволниха Стивън Боксал заради любовната му афера с Александра от "Стар академи" Лондон. Александра Овчарова, една от мераклийките...