БНБ пуска нова уникална сребърна монета
Темата на монетата е „200 години от издаването на Рибния буквар“
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Темата на монетата е „200 години от издаването на Рибния буквар“
Вежди Рашидов бе посрещнат от Жозеп Феликс Бенц, президент на Кралския артистичен кръг
Хранилището е като разграден двор, оплаква се зам.-министърът на културата Цели 3 рибни буквара се таят в Националния литературен музей в София. Това...
Полицаи намериха вместо един два оригинала Обявеният за изчезнал екземпляр от първия тираж на Рибния буквар изскочи от... чекмедже. Това стана броени...
София "Рибният буквар", който уж изчезна безследно от Националния литературен музей вчера, бе открит само часове по-късно при направената инвентаризац...
Забъркват кандидат-депутат в мистерията, почва пълна инвентаризация Първо старопечатно издание на "Рибния буквар" изчезна от Националния литературен...