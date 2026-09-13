Вижте какво се случва с Ченгене скеле
Изгреждат културно-исторически комплекс
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Изгреждат културно-исторически комплекс
Напредва процедурата за обявяването на Рибарското селище край Бургас за световно нематериално културно наследство. Съхранените в него фрагменти на риб...
Бургас. Багери влизат до броени дни в рибарското селище Ченгене Скеле край Бургас. Принудителната акция по събаряне на незаконните сгради там ще старт...
Ще броят Е1500 да се махнем, за да излеят бетона, треперят в Аспарухово