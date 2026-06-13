Исландия отмени закон да се убиват баските граждани
Исландия отмени закон от 1615 година, който гласи, че гражданите на Испания, в частност баските трябва да бъдат убивани на място в момента в който бъд...
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Исландия отмени закон от 1615 година, който гласи, че гражданите на Испания, в частност баските трябва да бъдат убивани на място в момента в който бъд...