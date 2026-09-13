Вашингтон прати силен сигнал към Киев и Москва с нов вот за Украйна
Мярката мина със 226 гласа срещу 195, но бъдещето й в Сената остава несигурно без подкрепа от Доналд Тръмп
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Мярката мина със 226 гласа срещу 195, но бъдещето й в Сената остава несигурно без подкрепа от Доналд Тръмп
„Няма стратегия, няма координация и външната политика се води чрез импровизации, базирани на личните оценки на премиера" Християн Мицкоски
По повод третата годишнина от руското нахлуване в страната
Първа официална позиция
Съветът на АЛДЕ прие спешна резолюция, която задължава държавите да вдигнат ветото
Резолюцията насърчава междурелигиозния и междукултурния диалог и толерантността
Приема специална резолюция, социалистите ни разделени
В САЩ единствено Сенатът има право да ратифицира международни споразумения
450 евродепутати гласуваха „против“, 204-ма - „за“, а 32-ма се въздържаха
Зове за изтегляне на скандална поправка, готвена от евродепутати в резолюция за Република Северна Македония
Резолюцията зачеркна всичко, което сме правили през тези 30 години с негативни и неверни квалификации, каза синдикалистът
Интересът на ДПС е България да бъде представена пред европейските институции по един достоен начин, каза евродепутатът
Това, което се случва е позор, каза Бетина Жотева
Унищожителна критика от акад. Георги Марков
Това каза депутатът Ангел Джамвбазки
Държавният глава направи коментара във Варна, където изнесе лекция пред студенти
Поздравяваме БСП и ДПС с този голям успех за тях, иронично заяви Тома Биков
Такова емоционално изявление направи от трибуната на НС депутатът от ВМРО Александър Сиди
Движението по булевард "Цар Освободител" бе блокирано
Това заяви евродепутатът от ЕНП