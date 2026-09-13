Искат да се режат още бройки на хрантутници
Къде може да се освободи ресурс
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Къде може да се освободи ресурс
Каква е надеждата на зрителите
Има ли пряка връзка между двете обстоятелства
Зарязват лукса и правят всичко, за да се харесат на избирателите
Стипендии и намалени такси за приоритетни области като инженерство и педагогика Държавата ще намали местата във ВУЗ за специалности, където има излиш...
Срокът, в който българските граждани могат да подават жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, се съкращава от 6 на 4 месеца. Това р...
Лондон. Чужденците във Великобритания няма да имат право на служебен защитник в съда при граждански дела, ако не са живели на Острова поне една година...