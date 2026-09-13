Вежди: Реваншизмът е като бумеранг
Кариера вече не гоня, но не съм предател, каза бившият министър на културата от ГЕРБ
Следете всички новини, анализи и коментари за Реваншизъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кариера вече не гоня, но не съм предател, каза бившият министър на културата от ГЕРБ
"Наблюдавайки събитията в съседна Турция, съм силно притеснен от ескалацията на реваншизъм и спиралата от насилие, която се оформя". Това написа рано...
София. Бойко Борисов обяви „война и реваншизъм" на БСП и ДПС, след като беше отложено гласуването на президентското вето на Закона за МВР. Лидерът на...