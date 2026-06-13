Голяма атракция в Момчилград. Хиляди гледат нещо невиждано
60 бижута на колела в най-големия ретропарад
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60 бижута на колела в най-големия ретропарад
Провежда се за 13-ти път в Хасково
Уникален автомобил, чиято цена е около 1 милион евро, идва в Сливен за участие в ретропарад. "Колата е марка БМВ и е произведена 1938 година", съобщи...