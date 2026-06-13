Доставките на респиратори, маски и лекарства – в прокуратурата
Проверка е показала непрозрачни процедури и по-високи от пазарните цени
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Проверка е показала непрозрачни процедури и по-високи от пазарните цени
Индийски физици са успели да направят дълготрайни респиратори на базата на паста от графен
Папа Франциск отбелязва 84-тия си рожден ден "с благодарност и скромност"
Дихателните апарати са разпределени в 8 регионални болници: Велико Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник и Разград
Респираторите ще помогнат изключително много на пряко заетите от коронавируса, каза шефът на болницата
Животоспасяващите апарати са на обща стойност 144 000 лева
В момента около 2500 пациенти са в интензивни отделения заради заразяване с коронавируса
Това съобщи на пресконференция в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов.
Това обясни германският лекар Дирк Ейзер в рубриката „Архивът на мъдростта“ на предаването „Темида – цената на истината“ по телевизия „Евроком“
За всяка от областните болници в Монтана, Силистра и Шумен ще бъде закупен респиратор
МЗ ще закупи 1 176 770 бр. маски за над 1,4 млн. евро и 50 респиратора 1,5 млн. евро