Радев пое най-тежките ресори, раздаде задачи на заместниците си
Премиерът разпредели отговорностите на вицепремиерите
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Премиерът разпредели отговорностите на вицепремиерите
Кой за какво ще отговаря от вицепремиерите
Урсула фон дер Лайен посочи екипа си
Гешев е в политическа битка, излиза от полето на правомощията си като главен прокурор
Премиерът разпредели задачите на заместниците си
Това са енергетика, околна среда, земеделие и финанси
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, съобщиха от правителствената информац...
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...
Борисов лично ще наблюдава работата на ДАНС София. Министър-председателят Бойко Борисов разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координ...
София. Министър-председателят Пламен Орешарски вече е готов с разпределението на ресорите на вицепремиерите в кабинета. Това съобщиха от правителстве...