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Вицетата с нови ресори

Вицетата с нови ресори

Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...

22 февруари | 12:15
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