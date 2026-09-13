Изкачихме се 12 места в класацията за свобода на словото
Ето резултатите на „Репортери без граници” (RSF)
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Ето резултатите на „Репортери без граници” (RSF)
Цацаров се мотивира за решението на КПКОНПИ да запорира имущество на сем. Прокопиеви
Анкетата ни не търси представителност, казва президентът на организацията Пиер Аски
„Телеграф медиа“ с разкрития за френското НПО "Репортери без граници"
Борисов е поканил представители на "Репортери без граници" да участват с предложения за законодателни промени
София. България е на 100-тно място по свобода на словото според годишния доклад World Press Freedom 2014 на международната организация "Репортери без...
София. Климатът на насилие и пълната липса на прозрачност за истинските собственици на медии са сред причините България да се нареди на стотното място...
Париж. "Банките и финансовите институции са защитени от злоупотреби и ексцесии не повече от който и да е друг сектор на българското общество и работат...
Париж. България е паднала с 13 места в класацията на „Репортери без граници" за свободата на словото. В доклада за 2014 г. на международната организац...
Новият директор на българската ДАНС трябва да е човек, който няма навика да шпионира журналисти, отбелязват от международната неправителствена орган...