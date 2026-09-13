Специалист: Пазете се от кърлежи и комари!
Кантарджиев предупреди, че има опасност от пренасяната от комари „нилска треска“
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Кантарджиев предупреди, че има опасност от пренасяната от комари „нилска треска“
Горещините вече дойдоха, а с тях и няколко дъждовни дни в страната, които доведоха комарите в домовете ни. Паркове и градинки вече са пълни с досаднит...
Козлодуй. Започва пръскането срещу комари в Община Козлодуй. Авиационното и наземно третиране в Козлодуй стартира тази събота, малко след 19 часа. Пъ...