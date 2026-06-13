Ньойският договор пречупи България
Наложените репарации от 2,25 милиарда златни франка са по-тежки от тези на Германия, вноските по тях са 55% от бюджета ни
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Наложените репарации от 2,25 милиарда златни франка са по-тежки от тези на Германия, вноските по тях са 55% от бюджета ни
ООН с четвърта резолюция
Резолюцията е инициатива на депутати от управляващата партия "Право и справедливост"
Ярослав Качински, лидер на партията "Право и справедливост", отправи искането
Близо милион души са се заразили с коронавируса в САЩ
Гръцкият заместник-министър на финансите Димитрис Мардас заяви, че Гърция настоява Германия да ѝ изплати репарации за 279 милиарда евро заради нацистк...
Възобновяване на дейността на парламентарната комисия за военните престъпления, извършени от нацистите в Гърция. За това настоя гръцкият премиер Алекс...