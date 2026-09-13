Ренета Инджова на фронта! Какъв урок даде на българите
Обясни има ли демокрация и преход у нас
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Обясни има ли демокрация и преход у нас
София. Бившият служебен премиер Ренета Инджова обяви, че смята да съди България в Страсбург заради несправедливо съдебно решение. Пред Нова ТВ тя раз...
Досегашната шефка на НСИ навърши възраст за пенсия, каза Бобева
София. Ренета Инджова няма да получи нов мандат начело на Националния статистически институт, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба....
Ползват статистиката "на ишлиме", възмути се шефката на института
София. Националният статистически институт има глоба от 100 хил. лв. заради лош търг. Това съобщи директорът на института Ренета Инджова по ТВ7.За да...