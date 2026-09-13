Всичко за Ренета Инджова

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НСИ с глоба за лош търг

НСИ с глоба за лош търг

София. Националният статистически институт има глоба от 100 хил. лв. заради лош търг. Това съобщи директорът на института Ренета Инджова по ТВ7.За да...

16 декември | 11:52
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