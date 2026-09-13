Връщат Рене Зелеуегър на екрана в култов филм
Малко са по-успешните романтични комедии от тази за Бриджет Джоунс
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Малко са по-успешните романтични комедии от тази за Бриджет Джоунс
Наградите ще бъдат раздадени на 28 февруари
Актрисата преживяла тежка раздяла през 90-те, която таблоидите раздули
На Рене Зелуегър явно пак й се налага да изглежда като сочна американска поничка, защото се завръща на екрана като Бриджит Джоунс. Холивудската звезда...
Рене Зелуегър си върна предишното лице след неуспешната пластика. Актрисата се появи почти неузнаваема на светско събитие през октомври и беше поставе...
Рене Зелуегър тези дни изненада света с външния си неузнаваем вид. Тя побърза да уточни, че това е резултат от здравословен начин на живот, а не на хи...
Лос Анджелес. Рене Зелуегър е голям фен на Дженифър Лоурънс. 44-годишната актриса силно се интерсувала от по-младата си колежка и дори се опитвала да...