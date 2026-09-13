Всичко за Рене Зелуегър

Следете всички новини, анализи и коментари за Рене Зелуегър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно
Рене Зелуегър пак дебелее

Рене Зелуегър пак дебелее

На Рене Зелуегър явно пак й се налага да изглежда като сочна американска поничка, защото се завръща на екрана като Бриджит Джоунс. Холивудската звезда...

25 март | 1:00
0 коментара
9226
Рене Зелуегър си върна лицето

Рене Зелуегър си върна лицето

Рене Зелуегър си върна предишното лице след неуспешната пластика. Актрисата се появи почти неузнаваема на светско събитие през октомври и беше поставе...

13 март | 19:45
0 коментара
18095
Европейката на Холивуд

Европейката на Холивуд

Рене Зелуегър тези дни изненада света с външния си неузнаваем вид. Тя побърза да уточни, че това е резултат от здравословен начин на живот, а не на хи...

24 октомври | 16:32
0 коментара
12893