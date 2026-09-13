С E306 млн. обновяват жп линията Русе-Варна
Пътуваме със 130 км/ч от Дунав до морето
Следете всички новини, анализи и коментари за Ремонтиран Мост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пътуваме със 130 км/ч от Дунав до морето
София. Заем от 50 милиона евро ще получи Столична община от Европейската инвестиционна банка за ремонт на основни булеварди в София. От своя страна...
Мостът на булевард „Св. Димитър Солунски" в Благоевград ще бъде пуснат в експлоатация в събота. В момента върху съоръжението се полага финален пласт...