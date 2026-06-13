Показват 40 икони от Варна в музея в Реклингхаузен
40 избрани български икони от фонда на Регионалния исторически музей във Варна участват в изложба в известния в цяла Европа музей в Реклингхаузен, Гер...
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40 избрани български икони от фонда на Регионалния исторически музей във Варна участват в изложба в известния в цяла Европа музей в Реклингхаузен, Гер...