Twitter отчита отлив от рекламодатели
Мъск остава оптимист
Следете всички новини, анализи и коментари за Рекламодатели. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мъск остава оптимист
Te ще ограничат достъпа на фирмите рекламодатели до личните им данни
Omnicom обслужва над 5000 клиенти в 70 държави
Ню Йорк. Авторитетното издание The New York Times ще съкрати около 100 работни места от сегашните над 1300 журналисти в редакцията, предава Ройтерс....