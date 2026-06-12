Жена изчезна край река Луда Мара, докато разхожда кучето си
Десетки полицаи и огнеборци я търсят Благоевград. 30-годишна жена е в неизвестност, след като излязла да разхожда кучето си край река Луда Мара в Пет...
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Десетки полицаи и огнеборци я търсят Благоевград. 30-годишна жена е в неизвестност, след като излязла да разхожда кучето си край река Луда Мара в Пет...
Благоевград. Река Шейтан /б.а.-дявол/ дере в сатовчанското село Плетена излезе от коритото си и откъсна път в селището заради обилните дъждове. Невъзм...