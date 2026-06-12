Издирват рибар в река Русенски Лом
Водолази търсят 54-годишен мъж във водите на река Русенски Лом. Близки на мъжа сигнализирали за неговото изчезване завчера. Издирването започнало ведн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Река Русенски Лом. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Водолази търсят 54-годишен мъж във водите на река Русенски Лом. Близки на мъжа сигнализирали за неговото изчезване завчера. Издирването започнало ведн...
Русе. Обстановката в Русенско остава усложнена, информира БНТ. В регион в четвъртък река Русенски Лом заля обработваеми земи и части от пътища. Собств...