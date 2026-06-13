Сеул - "Столичният град" на Корея
След успешните преговори и откриването на Паметника на кирилицата в Монголия официалната визита на президента на Република България Росен Плевнелиев п...
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След успешните преговори и откриването на Паметника на кирилицата в Монголия официалната визита на президента на Република България Росен Плевнелиев п...