Чая прелива, Катуница пред наводнение
Обявиха частично бедствено положение в Садово
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Обявиха частично бедствено положение в Садово
Откриха лендроувъра на Стефан Вълков в дерето на Чая край Наречен
Пловдив. Труп на мъж с неустановена самолучност извадиха спасителни екипи от река Чая. Той е бил в джип, който най-вероятно снощи се е преобърнал във...
Пловдив. Пиян сръбски гражданин катастрофира на пътя Пловдив- Смолян. Това съобщиха за „Фокус" от ОД МВР Пловдив. Сигналът за инцидента е получен сно...