Рейсът на „Вардар” паркира на място за инвалиди
Бдителен благоевградчанин „улови" гаф още при пристигането на ФК „Вардар" за контролата с местния „Пирин" в Благоевград, която е днес. Той снимал как...
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Бдителен благоевградчанин „улови" гаф още при пристигането на ФК „Вардар" за контролата с местния „Пирин" в Благоевград, която е днес. Той снимал как...
Автобуси на националния авиопревозвач на Франция, ползвани на летището в Белгия, ще сменят тролейбусите във Враца. Превозните средства вече са в града...
Стара Загора. Два автобуса – „Ивеко" и „Неоплан", са пламнали и изгорели напълно на паркинг в областния град през нощта в понеделник. Сигналът за пожа...
Транспортната фирма "Рожен експрес" наложи запор върху парите на община Смолян. Не могат да се извършват никакви разплащания, обяви главният финансист...
50 000 на Орлов мост, 15 хиляди под тепетата, обяви МВР
Народното събрание рядко заседава в пълен състав, но затова пък напоследък по околните мегдани гъмжи от народ. Днешното историческо заседание по ветот...
Проверяват рейсове и таксита по празниците