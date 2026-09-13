Всичко за Рейсове

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Враца с рейсове на "Ер Франс"

Враца с рейсове на "Ер Франс"

Автобуси на националния авиопревозвач на Франция, ползвани на летището в Белгия, ще сменят тролейбусите във Враца. Превозните средства вече са в града...

19 март | 20:00
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Два рейса изгоряха на паркинг

Два рейса изгоряха на паркинг

Стара Загора. Два автобуса – „Ивеко" и „Неоплан", са пламнали и изгорели напълно на паркинг в областния град през нощта в понеделник. Сигналът за пожа...

16 септември | 12:05
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Война с рейсове в сляпа улица

Война с рейсове в сляпа улица

Народното събрание рядко заседава в пълен състав, но затова пък напоследък по околните мегдани гъмжи от народ. Днешното историческо заседание по ветот...

16 август | 21:40
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