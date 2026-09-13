Рестарт на заводите с 5 стъпки
Пет стъпки за реиндустриализация ще обсъжда на изнесено заседание във Видин кабинетът утре. Премиерът Пламен Орешарски ще събере министрите си в града...
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Пет стъпки за реиндустриализация ще обсъжда на изнесено заседание във Видин кабинетът утре. Премиерът Пламен Орешарски ще събере министрите си в града...
Боровец. До 2017 г. в страната ще има три нови язовира, съобщи министърът на финансите Петър Чобанов в Боровец. Става въпрос за „Пловдивци", „Луда Яна...
Продължава работното посещение на министър Стойнев в Сливен
Велико Търново. За да тръгне икономиката напред и да заработи така, както е било преди години, на Северна България ще й трябва четвърт век, ако се раз...
ВЕИ повишават цените на електроенергията, смята министърът
Стара Загора. "Дори в част от моя екип имаше резерви по отношение на термина „реиндустриализация" и те бяха изненадани, когато на срещата ни с евроком...