Над 15 млн. лв. от ОПРР са инвестирани в Монтана
Проектът е финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
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Проектът е финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Над 200 млн. лева за консервация и реставрация на паметници на културата с национално значение ще се влеят в общините по оперативна програма "Региони...
Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж" и „Околна среда". С това решение и 7-те оперативн...
„При изпълнението на такъв тип проекти и инфраструктура със съвместни усилия залагаме не само на открития подход, но и на промяната в нас, в мисленето...
20% от бюджета на новата ОП "Региони в растеж" ще се дават не безвъзмездно, а като нисколихвени кредити на фирми, общини и институции. Това обяви стро...