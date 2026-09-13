Всичко за Регионални Медии

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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

СТАРА ЗАГОРА Под заглавие "Имаме притеснителна информация от службите" регионалният всекидневик "Старозагорски новини" публикува стенограма от вчера...

23 октомври | 7:30
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Първата дупка преди първия сняг отразява вестник "Видин". Тази първа дупка се е появила в средата на пътя по моста между Видин и Калафат. Дупка...

17 октомври | 7:24
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Гонят ренегата Паунов, съобщава днес вестник „Видин". Синята съветническа група е поставила ултиматум на своя заместник-председател Павел Пауно...

07 октомври | 7:50
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