5-годишна прочете 436 книги
Петгодишно момиче от Велико Търново е прочело 436 книги. Детето често посещава детския отдел на Регионалната библиотека в града, за да чете. Оказва с...
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Петгодишно момиче от Велико Търново е прочело 436 книги. Детето често посещава детския отдел на Регионалната библиотека в града, за да чете. Оказва с...