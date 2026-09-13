Земетресение удари страната, един регион се разлюля
Няма данни за щети и пострадали
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Няма данни за щети и пострадали
Няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора
Огнената стихия опустоши регион Валпараисо
Инициативата е на „Данон България“ по повод 30-годишнината на компанията
Евродепутатът организира посетителска визита от България
Трансформацията трябва да е с много по-голям период
Това обясни областният управител на морския град Стоян Пасев.
Новата визия за регионалното икономическо пространство е в пълно съответствие с наскоро представения от Европейската комисия Икономически и инвестицио...
БСП предлага всяка година да се инвестират по 100 млн. лева в региона
Основна цел на екипа е подобряване на потребителското изживяване при пазаруване
До момента между двете страни са реализирани 46 проекта
Нови туристически пакети, които включват Асеновград и региона, ще бъдат създадени и продавани от туристическия бизнес. Това стана ясно по време на дис...
20-тата юбилейна среща на ПСЮИЕ (Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа) събра у нас 7 президенти - на Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Ч...
Областна администрация Благоевград и Районен център 112 - София организират кръгла маса на тема „Взаимодействие между Районен център 112, службите за...
Траките са ни завещали традицията да правим еликсир от грозде Производителите на вино говорят за него като за нещо живо - то е младо или старо, пресп...
Лион. Заради обилните снеговалежи във Франция стотици хора се оказаха в клопката на автомобилите си на пътя между градовете Гренобъл и Лион. В Източна...