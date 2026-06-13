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НСО скара ГЕРБ и реформатори

НСО скара ГЕРБ и реформатори

Законът за Националната служба за охрана скара ГЕРБ и реформаторите. Председателят на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов отказа да коментира дали има слу...

23 април | 22:20
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