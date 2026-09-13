United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 400 млн. евро
Приходите от предлагането ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг на групата
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Приходите от предлагането ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг на групата
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