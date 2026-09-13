Научаваме в реално време качеството на въздуха
От икономии по ОПОС са заделени около 400 млн. лв. и са насочени към проблема с чистотата на въздуха
Следете всички новини, анализи и коментари за Реално Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От икономии по ОПОС са заделени около 400 млн. лв. и са насочени към проблема с чистотата на въздуха
Нови интелигентни тахографи автоматично ще регистрират местоположението на камионите и автобусите в реално време. Така проверките за спазване на време...
На 5 и 6 февруари супергрупата "Легендите" изнесе два концерта в препълнената зала на Sofia Live Club. За първи път в историята на българския рок, уча...
Нов ъпдейт на Google позволява приложението Translate да прави превод на разговори в реално време и печатен текст (например, на указателни табели). В...
Американските математици Брад Лайън и Бил Свеболд създадоха карта на нарастването на населението на света. В нея може да наблюдаваме в реално време ра...
София. „Софийска вода" следи ежедневно показателите на питейната вода във всички точки от водопроводната мрежа, съобщиха от пресцентъра на компанията....