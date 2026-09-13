Гаф изхвърля "Реал" от Купата въпреки победата

Отборът на Реал Мадрид спечели на терена с 3:1 срещу Кадис в първи мач от 1/16-финалите за Купата на краля, игран на "Рамон де Каранса". Въпреки това...