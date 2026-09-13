Роналдо донесе 11-та победа за "Реал" в Шампионска лига
Кристиано Роналдо донесе 11-та победа за "Реал" (Мадрид) в Шампионска лига. Тази вечер тимът на Зинедин Зидан победи "Атлетико" (Мадрид) с 6:4 след из...
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Кристиано Роналдо донесе 11-та победа за "Реал" (Мадрид) в Шампионска лига. Тази вечер тимът на Зинедин Зидан победи "Атлетико" (Мадрид) с 6:4 след из...
Истинска сензация направи тази вечер "Волфсбург". Тимът шокира "Реал" (Мадрид) като ги победи с 2:0. Двубоят бе от четвъртфиналите на Шампионска лига....
"Реал" (Мадрид)сломи "Рома" на "Стадио Олимпико", при дебюта на Зинедин Зидан. Снощи о отборът би с 2:0 в първия мач от осминафиналната фаза на Шампио...
Отборът на Реал Мадрид спечели на терена с 3:1 срещу Кадис в първи мач от 1/16-финалите за Купата на краля, игран на "Рамон де Каранса". Въпреки това...
"Атлетико" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид) завършиха при резултат 1:1 в дербито от седмия кръг на шампионата на Испания. Карим Бензема се записа още в 9-а...
Президентът Флорентино Перес си постила за нов мандат начело на "Реал" (Мадрид) с планове за мащабна селекция от над 200 млн. евро, тръбят медиите на...